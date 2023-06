13 Verkehrstote im ersten Halbjahr in Kärnten

Der VCÖ führt daher eine Initiative zur Änderung der StVO durch, damit es leichter wird, Tempo 30 einzuführen. Bereits mehr als 200 Gemeinden und Städte in Österreich unterstützen die VCÖ-Initiative, darunter zehn aus Kärnten (www.vcoe.at/tempo30). Die Bürgermeisterin von Pörtschach Silvia Häusl-Benz betont: „Ich unterstütze diese Initiative sehr gerne. Es geht dabei, dass wir uns eine bessere Lebensqualität und Sicherheit in den Ort holen und eine verringerte Fahrgeschwindigkeit ist dabei ein wesentlicher Hebel.“ Niedrigeres Tempo reduziert auch die möglichen Folgen anderer Verkehrsvergehen, wie etwa Ablenkung oder von Fahrfehlern. So ist beispielsweise Handy am Steuer nach wie vor ein großes Problem. Im Vorjahr wurden in Kärnten rund 8.200 Lenkerinnen und Lenker beim verbotenen Telefonieren mit dem Handy von der Exekutive erwischt.