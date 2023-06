20 Meter in Tiefe gestürzt: Motorradlenker tot!

Der 65-Jährige war am Sonntag mit einer Motorradgruppe in Kärnten unterwegs. Auf der Flattnitzer Straße in Glödnitz bei St. Veit passierte dann der tragische Unfall. Der Mann aus Deutschland geriet in einer starken Linkskurve auf das Straßenbankett, kam zu Sturz und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitschiene.