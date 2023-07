Nennen wir sie doch Neidgenossenschaftssteuer

Bernadette ist Österreicherin, Unternehmerin, geschieden und das, was man landläufig wohlhabend nennt. Sie lebt mit ihren Kindern in Ibiza fern jeder HC-Strache-Video-Welt. Genau genommen wohnt sie nur 180 Tage pro Jahr in Ibiza, die andere Hälfte des Jahres verbringt sie in ihrer ersten Heimat Wien oder anderswo. Denn wer von den spanischen Behörden erwischt wird, mehr als ein halbes Jahr in Ibiza zu leben, wird dort steuerpflichtig.