Burgenland: Mildes Urteil für brutalen Schlepper

Manche Urteile unserer Justiz sind für viele Bürger einfach nicht mehr verständlich. So vermutlich auch jenes, das eine Richterin am Dienstag in Eisenstadt sprach. Doch der Reihe nach. Hosam A. kam aus Syrien nach Deutschland, integrierte sich, arbeitete und verdiente 2200 Euro im Monat.