Bis zu 50 Grad bei Hitzewelle in Pakistan erwartet

Das benachbarte Indien wird ebenfalls von einer glühenden Hitzewelle heimgesucht, der in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Pakistan trägt verhältnismäßig wenig zu den weltweiten Kohlendioxid-Emissionen bei, gilt aber als eines der vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder. Sturzfluten, Bodenerosion sowie Dürren haben in Pakistan in den vergangenen Jahren zugenommen.