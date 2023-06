Papa schildert: David (2) trieb leblos im Pool

Vater Josip M. (44) sind die nervlichen Strapazen, die er durchzustehen hatte, am Sonntag noch deutlich anzumerken. Kein Wunder – war es doch nur eine Haaresbreite, die den Ausschlag darüber gab, dass Sohn David noch am Leben ist. „Ich krieg’ die furchtbaren Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er reglos im Wasser treibt“, so der Schichtführer aus Sierning.