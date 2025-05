Schon wieder Rehe im Innviertel gewildert

Die Rehpopulation und die Jägerschaft im Bezirk Schärding kommen nicht zur Ruhe. Nach dem Fund eines toten Rehbocks mit Schussverletzungen in Andorf wurden nun zwei weitere mutmaßliche Fälle von Wilderei bekannt. Auch in den Gemeinden Zell an der Pram und Eggerding wurden kürzlich durch Schussverletzungen verendete Rehe aufgefunden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen, die Beweisaufnahme im aktuellsten Fall in Eggerding ist noch im Gange.