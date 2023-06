Leicht und locker arbeiten statt verspannt leiden

In den wenigsten Firmen wird es wohl so etwas wie ein gemeinschaftliches Dehnen, Strecken, Bewegen geben. Wie gewöhnt man es sich aber an?

Manuela: Am besten man stellt sich alle 30 Minuten einen Wecker/eine Erinnerungsfunktion im Kalender mit Ton. Dabei kommt es vor allem anderen auf die Regelmäßigkeit an. Es muss ein Bestandteil des Arbeitsalltages, des Lebens sein, immer wieder aufzustehen und in Bewegung zu kommen. So wie das Kinder tun - bis wir es ihnen leider abgewöhnen.