Russland droht mit Angriffen auf britische Ziele

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge hatte Außenminister Cameron am Donnerstag während seines Besuchs in Kiew betont, es liege an der ukrainischen Regierung zu entscheiden, wie sie gelieferte Waffen einsetzten. Russland habe die Ukraine angegriffen und die Ukraine habe das Recht zurückzuschlagen. Auf die Frage, ob das Ziele in Russland selbst einschließe, sagte er demnach: „Das ist eine Entscheidung für die Ukraine und die Ukraine hat dieses Recht.“