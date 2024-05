„Aufschieberitis“: Das mach ich lieber morgen …

Ihr Buddy-Deal sieht so aus, dass eine putzt, während die andere joggt und sie telefonieren dabei per Kopfhörer. Immer zur gleichen Zeit und für eine festgelegte Dauer. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sich via Videoschaltung vernetzen, eine Challenge daraus machen, Computerarbeiten gemeinsam beim persönlichen Treffen abhandeln oder in Internet-Foren Gleichgesinnte finden. Wichtig: Termine fix planen, Absagen nur in wirklich wichtigen Fällen, Verlässlichkeit.