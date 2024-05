E-Gates stürzten britische Flughäfen ins Chaos

An mehreren britischen Flughäfen ist es am Dienstagabend zu Problemen bei der Passkontrolle gekommen. Chaos und lange Schlangen auf den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie am Flughafen Manchester waren die Folge. Die sogenannten E-Gates, die Durchgänge mit elektronischer Passkontrolle, dürften vorübergehend ausgefallen sein.