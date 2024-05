„Darum können Katzenbisse gefährlich sein“

Ins Bein gebissen

Eine Salzburgerin, wohnhaft im Anifer Ortsteil Niederalm und Mutter zweier Kinder, wurde nämlich am vergangenen Wochenende zum Opfer ihres Katers. Dieser ging plötzlich auf die Frau los und biss ihr in das Bein, schildert Mair: „Er hat sich richtig verbissen. Die Frau hat danach sofort ihre zwei Kinder zur Oma geschickt und sich selbst im Kinderzimmer verbarrikadiert.“ Sie stellte sogar einen Stuhl unter die Türklinke, sperrte sich so ein. „Weil die Katze wusste, wie man Türen aufmacht“, erzählt Mair. Als die Tierretter eiligst die Wohnung erreichten, scheuchten sie das Tier auf den Balkon.