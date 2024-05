Can: „Können jetzt auch mal die Schnauze halten“

Fehlstart in die Königsklasse

Zur Erinnerung: Der BVB war ausgerechnet gegen PSG mit einer 0:2-Pleite in die Champions-League-Saison gestartet. Nach dem darauffolgenden 0:0 gegen AC Milan schienen die Chancen auf die K.o.-Phase nicht gerade groß – zumal die Dortmunder in der „Todesgruppe“ ran mussten. Aber wie heißt es so schön: Der Sport schreibt nun einmal die besten Geschichten – die für Can am 1. Juni mit dem Henkelpott zu Ende gehen könnte ...