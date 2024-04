So wichtig sind Haustiere für ein gesundes Leben

Gassigeher statt Couchpotato

Seit vielen Jahrtausenden leben Hunde und Menschen zusammen. Mit kaum einem anderen Tier gibt es so eine innige Beziehung. Er unterscheidet sich wesentlich von anderen Haustieren – denn wenn es um das Soziale geht, ist kein vierbeiniges Familienmitglied so kompetent. Ein Hund ist treu, menschenbezogen, ordnet sich ideal unter und hat Spaß an gemeinsamer Arbeit und Spiel.