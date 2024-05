Brückeneinsturz in Baltimore: Alle Toten geborgen

Havariertes Schiff wird bald abgeschleppt

Die havarierte „Dali“ liegt weiterhin an der Unfallstelle, soll jedoch in den kommenden Tagen in den Hafen von Baltimore geführt werden, damit der Schiffsverkehr bald wieder normal laufen kann. Dafür sollen auf dem Schiff liegende Trümmerteile der Brücke entfernt werden. Zeitgleich ist die Untersuchung zur Unfallursache in vollem Gange. Die 21-köpfige, aus Indien und Sri Lanka stammende, Crew der „Dali“ befindet sich deshalb immer noch an Bord des Schiffes.