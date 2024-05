Klimakleber sorgen erneut für Chaos im Frühverkehr

„Feueralarm“ am Dienstag

Am Dienstag wurde um 4.30 Uhr ein „Feueralarm“ ausgelöst, um lautstark auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. „Wir sind der Feueralarm einer schlafenden und verdrängenden Gesellschaft“, erklärte sie in einer Aussendung. Wenige Stunden später kam dann auch der Kleber auf den Straßen in Penzing zum Einsatz und sorgte für Chaos im Frühverkehr.