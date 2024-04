„Werkzeugkoffer“ für mentale Gesundheit

Psychotherapie ist nach wie vor ein heikles und ein sehr persönliches Thema. Der Bedarf ist in den letzten Jahren, pandemiebedingt, drastisch gestiegen. Doch die Stimmung in der Gesellschaft hat sich verändert: Es ist keine Schande mehr, sich Hilfe zu holen. Seltsam anmutende Angewohnheiten, seelische Verstimmungen oder ernste psychische Erkrankungen sind glücklicherweise nicht mehr so oft ein Tabuthema.