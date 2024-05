Autofahrer „schoss“ beim Linksabbiegen Biker ab

Ein 19-Jähriger aus Nöstlbach fuhr am Dienstag gegen 16.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schiedlberger Landesstraße von Sierning kommend Richtung Schiedlberg. Zeitgleich fuhr ein 25-Jähriger aus Sierning mit seinem Pkw auf der Feldstraße Richtung Schiedlberger Landesstraße, wo er nach links Richtung Zentrum abbiegen wollte.

Autolenker hielt angeblich an

Er hielt nach eigenen Angaben sein Fahrzeug auf der danebenliegenden Feldstraße an. Als der Weg für ihn frei schien, bog er nach links ab, wobei es mit dem von links kommenden Motorradfahrer zur Kollision kam. Der 19-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.