„Das ist Sterbehilfe für die Gastronomie“

Es ist eine Schock-Nachricht für viele Wirte in Neunkirchen, die ihnen ganz unpersönlich per Brief ins Haus flatterte: Die Stadt hat die Gebühr für Schanigärten kräftig in die Höhe geschraubt. Die Aufregung ist riesig. „Dann räumen wir sie eben wieder weg“, kündigen einige Unternehmer an.