Komisches Geräusch: Warum wir rülpsen müssen

Aber auch Lebensmittel selbst bestehen aus Gasen und Luft. Am meisten ist etwas davon in Getränken mit Kohlensäure vorhanden. Besonders viel Luft gelangt darüber hinaus in den Magen, wenn wir hektisch schmausen oder beim Essen viel reden. Im Magen entsteht dann eine breiige Masse. Die Luftbläschen verlassen den Brei und zerplatzen. Diese Luft sammelt sich und drückt gegen die Magenwände. Staut sich sehr viel davon an, öffnet sich ausnahmsweise kurz ein Muskel zwischen Speiseröhre und Magen.