Strom weltweit zu 30 Prozent aus „Erneuerbaren“

Mehr Strom aus Kohle in China, Indien, Vietnam und Mexiko

Solarkraft wuchs auch im vergangenen Jahr am schnellsten. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft allerdings fiel auf ein Fünfjahrestief, zurückzuführen auf Dürren unter anderem in China. Dieses Defizit sei durch einen Anstieg bei der Kohleverstromung ausgeglichen worden – was wiederum zu einem Anstieg der weltweiten Emissionen im Stromsektor um ein Prozent führte. Die Kohleverstromung wurde demnach vor allem in vier Ländern erhöht, die stark von Dürren betroffen waren: China, Indien, Vietnam und Mexiko.