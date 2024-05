Urteile nach vier Stunden statt fünf Tagen Prozess

Der Monsterprozess in der „Eisenbieger-Mafia“ am Linzer Landesgericht wurde durch die Geständnisse der vier Angeklagten von fünf Tagen auf vier Stunden verkürzt. Die drei Kosovaren (41 bis 43 Jahre) und ein Rumäne (37) zeigten auf, über welche Konstruktionen Arbeiter an- und wieder abgemeldet wurden, um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen.