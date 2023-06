Preuner: „Maxglan reicht für Austria Salzburg aus“

Weitere Nutzung möglich

„Das ist eine intransparente Art der Kommunikation“, heißt es aus dem Büro Auingers. Man könne so nur über Summen reden, aber nicht ins Detail gehen. Der Bürgermeister sieht zudem keine große Notwendigkeit, was eine mögliche Miete angeht: „In der Liga, in der Austria Salzburg aktuell spielt, reicht Maxglan aus. Wenn sie aufsteigen, kann man immer noch über Grödig reden. Das Stadion ist dann ja immer noch da.“