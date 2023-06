„Vernünftigere Aufstellung hat sich durchgesetzt“

Der neue SPÖ-Chef Doskozil hat nach seiner Kür ein paar klare Koalitionsansagen gemacht, vor allem in dem Sinne, mit wem er sich nicht verbünden will. Nicht mit der FPÖ, aber auch nicht mit der ÖVP. Was halten Sie davon?

Das ist für mich bezüglich ÖVP eine Frage des Pragmatismus. Zwei Positionen sind für mich völlig klar. Die erste Aussage: Keine Koalition mit der FPÖ. Das entspricht übrigens sämtlichen Beschlusslagen der SPÖ. Das ist ja nicht so, dass sich da jeder auf Bundesebene seine Meinung bilden kann, das ist derzeit eben Beschlusslage. Die zweite Aussage ist der Versuch einer Ampel-Koalition als oberstes Ziel. Das ist aus meiner Sicht politisch auch das Anzustrebende, da finde ich mich auch mit ihm. Und dann fängt es an, schwierig zu werden, auch für mich. Denn wir sehen, dass es seit Anfang der 80er-Jahre bei Nationalratswahlen immer eine Mehrheit rechts der Mitte gibt und nicht Mitte links. Und wenn ich Realist bin oder mir zumindest die jetztigen Umfragen anschaue, sind wir ja recht weit weg von so einer Ampelkoalition und einer Mehrheit dafür entfernt.