Doskozil: Babler ins Team, Versöhnung mit Ludwig

Das müsse aber auch an Themen und nicht nur an der Person festgemacht werden. Als Zeichen dieser Einigung hatte er Babler am Samstag auf die Bühne geholt. Welche Rolle das sein sollte, das könne er noch nicht im Detail definieren. Auf die Frage, ob Babler in seinem Wahlkampfteam sein werde, eine mögliche Zukunftskommission leiten oder beim Parteitag im Frühjahr möglicherweise sein Stellvertreter werden könnte, antwortete Doskozil, alle drei Rollen seien prinzipiell denkbar. Er betonte aber, dass auf beiden Seiten noch Vertrauen aufgebaut werden müsse. Personelle und inhaltliche Entscheidungen würden erst am Dienstag fallen.