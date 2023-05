Lokale, über die man spricht: Coco

Eng stehende kleine Tische, eine robuste Holztheke, das Tagesangebot steht mit Kreide an der Tafel - die Atmosphäre ist gut getroffen. Sowieso findet man dann auf der Speisenkarte all jene Klassiker der Cuisine quotidienne, deretwegen Menschen extra nach Paris oder Lyon reisen -Quiche Lorraine (14 €), Thunfischrillette (12 €),Zwiebelsuppe (6 €),Moulesfrites (18 €) und Entrocôte Café de Paris (32 €). Chèvre chaud (warmer Ziegenkäse) wird eingebacken in Filoteig mit Ratatouille serviert (14 €). Wer ausreichend viel Hunger mitbringt, kann sein Menü auch mit Schnecken einleiten, die auf burgundische Art mit Knoblauch und Kräuterbutter zu Tisch kommen (Escargots, 16 €). Vielleicht sollte man aber besser zu einer wunderbar nach Safran duftenden Fischsuppe mit Garnelen und Muscheln greifen, die etwas übertrieben als Bouillabaisse (klein 14 €, groß 24 €) angepriesen wird. Und sich danach am Zitronenaroma der Sauce zu einer sanft gebratenen Hühnerbrust erfreuen (Poulet au citron, 22 €).