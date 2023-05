Hinteregger prangert an: „Jugend fehlt der Wille!“

Zwei Ausschlüsse hatte Martin Hinteregger in seiner ganzen Profi-Karriere kassiert. In Kärntens fünfter Liga schaffte er das für Sirnitz in einer einzigen Saison – mit zwei gelb-roten Karten. „Wenn ich einen Spieler mit 50 Kilo wegchecke, sieht’s wild aus. Die Schiris freuen sich halt, wenn sie mich bestrafen können“, ärgert’s den Ex-Teamstar, der die Schützenliste der Unterliga Ost mit 21 Toren anführt.