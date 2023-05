Martin Hinteregger startet seine Trainerkarriere

Für viele war es ein großer Schock, als Fußballstar Martin Hinteregger im Vorjahr mit nur 29 Jahren seine Profikarriere beendet hat - direkt nach dem Gewinn der Europa League mit Eintracht Frankfurt. Der Kärntner wechselte daraufhin in den Amateurbereich zu seinem Heimatverein Sirnitz in der Unterliga Ost (fünfthöchste Spielklasse). Wo es gut läuft: Der Ex-Verteidiger wechselte in den Sturm, ist mit 21 Toren der Führende der Torschützenliste. Und hat Sirnitz auf Platz sieben geführt.