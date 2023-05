Ex-Kicker„Hinti“ residiert jetzt hinter Burgmauern

Mega-Sporthalle geplant

Neben dem geplanten Sport-Campus in Feldkirchen will man einen Sportsdome in St. Georgen am Längsee unweit der Burg errichten. In der großen Halle, die Kindern und Jugendlichen nach dem Unterricht offen steht, sind Plätze für Fußball, Squash, Badminton, Paddle-Tennis und mehr geplant.