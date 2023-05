Harry geschockt von Reaktionen auf Verfolgungsjagd

„Abscheulich“

Harry und Meghan stiegen in ein New Yorker Taxi um, nachdem sie mit ihrer Limousinen-Eskorte die Preisverleihung verlassen hatten. Der Taxifahrer Sukhcharn Singh hatte angedeutet, dass ihre Behauptungen übertrieben sein könnten. „New York ist der sicherste Ort, an dem man sein kann - es gibt Polizeistationen und Polizisten an jeder Ecke“, erklärte er gegenüber BBC.

Die New Yorker Polizei bestätigte nicht, dass es zu gefährlichen Szenen gekommen sei.