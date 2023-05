So tobte der Konflikt rund um die rote Spitze

2. März 2019: Beim Landesparteitag der Tiroler SPÖ fordert Rendi - auch in Richtung Doskozil - Geschlossenheit in der Partei ein. Der kündigt aber gleich an, seine Meinung weiterhin zu äußern, wenn er es als „richtig“ erachtet - und das tut er in der Folge häufig.