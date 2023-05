KI: Radikale Typveränderung mit nur wenigen Klicks

Mit Künstlicher Intelligenz lässt sich nicht nur hervorragend bei Schularbeiten schummeln - die praktischen Einsatzgebiete sind in allen Lebensbereichen zu finden. In Klagenfurt haben sich zwei Italiener, ein Slowene und eine Kärntnerin zusammengetan und ein Start-up gegründet, das Gesichter auf Bildern in Sekundenschnelle austauschen kann. Die „Krone“ macht den Selbsttest.