Betrunkener Raser: Verfolgungsjagd mit 160 km/h

Test am geeichten Alkomaten verweigert

In der 30er-Zone im Villacher Stadtgebiet war der Lenker noch mit 75 km/h unterwegs, bevor ihn die Polizei schließlich in der Trattengasse anhalten konnte. „Ein Alko-Vortest ergab bei dem 25-jährigen Villacher eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Polizei. „Doch den Test am geeichten Alkomaten verweigerte er.“ Der Grund: er habe „eh schon einen Test gemacht“ und wolle „jetzt heimgehen“. Dem Alkoraser wurde der Führerschein vorübergehend abgenommen und er wird angezeigt.