Russland verstärkt seine Truppen bei Bachmut

„In den vergangenen vier Tagen hat Russland sehr wahrscheinlich mehrere Bataillone zur Verstärkung der Bachmut-Front eingesetzt“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit. Vermutlich seien nur wenige russische Einheiten in der Ukraine verfügbar, daher stelle das Verlegen in den Raum Bachmut ein bemerkenswertes Engagement des russischen Kommandos dar. „Die russische Führung betrachtet wahrscheinlich weiterhin die Eroberung Bachmuts als wichtigstes unmittelbares Kriegsziel, das es ihr ermöglichen würde, einen gewissen Erfolg im Konflikt zu verbuchen“, sagten Vertreterinnen und Vertreter des britischen Ministeriums.