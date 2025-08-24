Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburgs Kult-Trainer

Schaider begeistert: „Stimmung ist abartig gut!“

2. Liga
24.08.2025 12:20
Austria Salzburg ist endgültig in der 2. Liga angekommen.
Austria Salzburg ist endgültig in der 2. Liga angekommen.(Bild: GEPA)

In einem dramatischen Zweitliga-Match hat Austria Salzburg am Samstagabend in Wien das Spiel gegen den FAC gedreht. Auch dank der lautstarken Unterstützung durch die zahlreichen mitgereisten Fans, wie Kult-Trainer Christian Schaider nach dem Spiel gegenüber „Sportkrone.at“ verraten hat. 

0 Kommentare

Es war ein Sieg des Willens, mit einer guten Portion Glück für Austria Salzburg. In Wien tat sich das Team von Trainer Christian Schaider gegen den Floridsdorfer AC lange schwer. Doch Daniel Bares gelang in der 77. Minute der Ausgleich und in der 90. Minute gab es den emotionalen Höhepunkt des Spiels. Elfmeter für die Salzburger – Tolga Günes übernahm die Verantwortung und verwandelte eiskalt.

Der Jubel bei den zahlreichen mitgereisten Fans von Austria Salzburg kannte keine Grenzen mehr. Auch in den schwierigen Phasen des Spiels unterstützten sie ihr Team lautstark. „Die Stimmung ist abartig gut. Nicht nur bei den Heimspielen, auch bei den Auswärtsspielen“, zeigt sich Schaider nach dem Spiel begeistert. Gemeinsam mit dem Team wurde nach Abpfiff lange vor dem Fanblock gefeiert. 

Lesen Sie auch:
Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider mit seinen Hunden Marley (links) und Seppi. 
Schaider im Interview
„... dann bin ich nicht mehr Trainer der Austria“
08.08.2025

Endgültig in der Liga angekommen
Die Aufsteiger aus Salzburg scheinen endgültig in der Liga angekommen zu sein. Nach dem Erfolg gegen Rapid II (4:2) gab es nun den zweiten Sieg in Folge. „Wir wollten gerne mit einem Unentschieden heimfahren. Am Ende wurden es sogar drei Punkte. Jetzt haben wir sechs Punkte auf dem Konto, was uns die meisten nach den ersten Spielen nicht zugetraut haben“, freut sich auch der Trainerfuchs. 

Nach einer schwierigen Vorbereitung ist die Erleichterung beim 48-Jährigen groß: „Wir haben gut trainiert. Die Jungs kommen immer wieder besser zusammen. Die Automatismen werden besser.“ Die Liga ist gewarnt, auch vor den Fans, die Schaider abschließend nochmal lobt: „Ihre Unterstützung pusht die Mannschaft zusätzlich nach vorne. Das ist ein wichtiges Element, dass wir auch solche Partien noch drehen können.“ 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
133.625 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
122.428 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
115.900 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2203 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1508 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1078 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr 2. Liga
Salzburgs Kult-Trainer
Schaider begeistert: „Stimmung ist abartig gut!“
Bei Austria Lustenau
Eine erste Halbzeit, die Fragen aufwirft
Szladits gegen Fischer
Vor dem Derby: Cousins nur in den Farben getrennt
Zweite Liga
Austria Salzburg dreht Partie beim FAC spät
2:1 beim FAC
Austria Salzburg feiert zweiten Sieg in Folge

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf