Schaider begeistert: „Stimmung ist abartig gut!“

In einem dramatischen Zweitliga-Match hat Austria Salzburg am Samstagabend in Wien das Spiel gegen den FAC gedreht. Auch dank der lautstarken Unterstützung durch die zahlreichen mitgereisten Fans, wie Kult-Trainer Christian Schaider nach dem Spiel gegenüber „Sportkrone.at“ verraten hat.
Es war ein Sieg des Willens, mit einer guten Portion Glück für Austria Salzburg. In Wien tat sich das Team von Trainer Christian Schaider gegen den Floridsdorfer AC lange schwer. Doch Daniel Bares gelang in der 77. Minute der Ausgleich und in der 90. Minute gab es den emotionalen Höhepunkt des Spiels. Elfmeter für die Salzburger – Tolga Günes übernahm die Verantwortung und verwandelte eiskalt.
Der Jubel bei den zahlreichen mitgereisten Fans von Austria Salzburg kannte keine Grenzen mehr. Auch in den schwierigen Phasen des Spiels unterstützten sie ihr Team lautstark. „Die Stimmung ist abartig gut. Nicht nur bei den Heimspielen, auch bei den Auswärtsspielen“, zeigt sich Schaider nach dem Spiel begeistert. Gemeinsam mit dem Team wurde nach Abpfiff lange vor dem Fanblock gefeiert.
Endgültig in der Liga angekommen
Die Aufsteiger aus Salzburg scheinen endgültig in der Liga angekommen zu sein. Nach dem Erfolg gegen Rapid II (4:2) gab es nun den zweiten Sieg in Folge. „Wir wollten gerne mit einem Unentschieden heimfahren. Am Ende wurden es sogar drei Punkte. Jetzt haben wir sechs Punkte auf dem Konto, was uns die meisten nach den ersten Spielen nicht zugetraut haben“, freut sich auch der Trainerfuchs.
Nach einer schwierigen Vorbereitung ist die Erleichterung beim 48-Jährigen groß: „Wir haben gut trainiert. Die Jungs kommen immer wieder besser zusammen. Die Automatismen werden besser.“ Die Liga ist gewarnt, auch vor den Fans, die Schaider abschließend nochmal lobt: „Ihre Unterstützung pusht die Mannschaft zusätzlich nach vorne. Das ist ein wichtiges Element, dass wir auch solche Partien noch drehen können.“
