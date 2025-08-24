Schaider begeistert: „Stimmung ist abartig gut!“

Endgültig in der Liga angekommen

Die Aufsteiger aus Salzburg scheinen endgültig in der Liga angekommen zu sein. Nach dem Erfolg gegen Rapid II (4:2) gab es nun den zweiten Sieg in Folge. „Wir wollten gerne mit einem Unentschieden heimfahren. Am Ende wurden es sogar drei Punkte. Jetzt haben wir sechs Punkte auf dem Konto, was uns die meisten nach den ersten Spielen nicht zugetraut haben“, freut sich auch der Trainerfuchs.