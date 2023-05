Nach Jet-Zusage: Selenskyj persönlich bei Gipfel

Die Beratungen der G7-Staaten beginnen am Sonntag. Selenskyj kam am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima an, das ihn von Saudi-Arabien nach Japan brachte. Er hatte dort am Gipfel der Arabischen Liga teilgenommen, um für die Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland zu werben.