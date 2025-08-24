Kühllaster wurde vor zehn Jahren zu Massengrab

Geruch des Todes lag in der Luft

Und da standen wir schon auf der A4 – 35 Grad hatte es laut Thermometer im pannonischen Raum von Parndorf. Am Asphalt gefühlte 50. Der Verkehr war gestoppt worden. Außer zirpenden Grillen war nichts zu hören – als stünde die Zeit still. Nur der Geruch des Todes lag in der Luft.