Krim: Explosionen stellen Russland vor Probleme

Russische Flugzeuge sollen in der Luft sein. In den zentralen Regionen der Ukraine könnte es zudem Drohnenangriffe geben. In der gesamten Ukraine wurde am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden Fliegeralarm ausgerufen. Flugabwehrsysteme seien im Einsatz, hieß es aus offiziellen Informationen aus Kiew. Das Militär befürchtet, dass alle Regionen mit Hyperschallraketen beschossen werden könnten. In einigen Gebieten soll es Explosionen gegeben haben.