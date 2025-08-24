Tennis-Ikone fiebert US-Open-Comeback entgegen

Und das im gut 23.000 Zuschauer fassenden Arthur-Ashe-Stadium. „Es ist super-aufregend, wieder dabei zu sein. Es wird nie langweilig, sondern immer spannender“, sagte Venus Williams. „Ich liebe meinen Job.“ 2000 und 2001 hatte sie bei den US Open triumphiert. Nun erhielt sie von den Veranstaltern eine Wildcard und ist als älteste Spielerin seit Renee Richards 1981 bei diesem Major dabei. „Ich habe nicht so viel gespielt wie die anderen Spieler, daher ist es eine andere Herausforderung. Also versuche ich einfach, Spaß zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben.“