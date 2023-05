Hochwassereinsatz war nur ein Rohrbruch

Am Mittwoch waren die Pegelstände der großen Flüsse wieder rückläufig – Donau, Inn und Enns erreichten die Warngrenzen nicht. Dies bestätigen auf „Krone“-Nachfrage auch die Feuerwehren Schärding und Steyr. Der vorsorglich in Schärding aufgebaute Hochwasserschutz wurde wieder entfernt, in Steyr beschränkte man sich aufs Beobachten der Lage. Hier blieb der Wasserstand 20 Zentimeter unterem Schwellenwert. Feuerwehren fuhren in OÖ zu drei Überflutungseinsätzen, einer davon stellte sich als Rohrbruch heraus. Anderes die Lage in Vorarlberg und der Steiermark (Seiten 18/19), wo Muren Schäden anrichteten.