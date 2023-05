Wetterextreme: Das muss in Ihren Fluchtrucksack

In Österreich schüttet es seit Tagen, in Italien stehen bereits ganze Städte unter Wasser, in der Schweiz drohen riesige Felsbrocken auf ein Dorf abzustürzen - muss evakuiert werden, bleibt meistens keine Zeit zu packen. Dann ist ein Notfallgepäck sinnvoll. Was in einen Fluchtrucksack gehört, verrät Super-Prepper Stefan Spiegelsberger (siehe Checkliste unten).