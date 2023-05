Bezirkschef: Mit Unterschriften gegen Seilbahn

Die Seilbahn auf den Kahlenberg erhitzt die Gemüter. Mittlerweile schon auf beiden Seiten der Donau. Denn nach dem Widerstand im Kahlenbergerdorf in Döbling, regt sich nun auch in Floridsdorf heftiger Widerstand gegen das umstrittene Projekt. Unter dem Titel „Keine Seilbahn in Floridsdorf!“ hat Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet.