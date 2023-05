Felsbrocken landete auf dem Beifahrersitz

Karl Stocker traute seinen Augen nicht, als er am Dienstag in den frühen Morgenstunden vor sein Haus geschaut hat. Auf dem Beifahrersitz seines Autos lag ein riesiger, schwerer Gesteinsbrocken! Der Pkw war komplett demoliert. „Das muss in der Nacht passiert sein“, ist der Pensionist aus Steinfeld außer sich.