Perverser Ex-Pfleger missbrauchte Patienten

Alten Mann missbraucht

Doch der Reihe nach: Das Leben von M. war lange von Selbstverleugnung geprägt. Obwohl er eigentlich homosexuell ist, versuchte er jahrelang heterosexuell zu leben, war verheiratet und ist sogar Vater eines Kindes. Als die Ehe 2022 in die Brüche ging zog der gebürtige Österreicher in seine Heimat. Bei Durchsicht seiner Sachen fand die Ex-Frau in Berlin einen alten Datenträger und entdeckte darauf zwei Videos, die widerwärtiger nicht hätten sein können. Die Aufnahmen zeigten M. dabei, wie er einen bewusstlosen alten Patienten sexuell missbraucht. Die Frau erstattete Anzeige, doch da der Pfleger - er arbeitet nicht mehr in diesem Beruf - in der Zwischenzeit ins Burgenland gezogen war, wurde die Staatsanwaltschaft Eisenstadt aktiv. Und die klagte den Mann wegen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person an. Schon zu Prozessbeginn verwies der Verteidiger darauf, dass sich sein Mandant freiwillig einer Therapie unterziehe, sich in seinem ganzen Leben davor und seither auch nichts zuschulden kommen habe lassen: „Deshalb bitte ich das Gericht schon jetzt um eine milde Strafe.“