Warum Fleischer nun das Marketingbeil schwingen

In Pandemiezeiten fast vergessen, nun wetzen die Fleischhauer des Landes die Marketingmesser. Denn sie müssen ihr Profil schärfen, zeigen ernüchternde Erfahrungen mit der Landespolitik. Die Zeiten von Teuerung und Co. machen die Branche nicht einfacher. Man will ihnen mit einem modernen Profil begegnen.