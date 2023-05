72 Prozent für Recep Tayyip Erdogan

In der Türkei war die Wahl für Recep Tayyip Erdoğan eine Zitterpartie, in Österreich eine „gmahde Wiesn“. Bei einer Rekordbeteiligung von 56,17 Prozent gaben 62.349 der 111.000 in der Republik Österreich lebenden Türken dem umstrittenen Staatspräsidenten ihre Stimme. Das sind 72 Prozent!