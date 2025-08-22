Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach eineinhalb Jahren

Auftrag an Berater: Ex-DFB-Kicker plant Comeback!

Fußball International
22.08.2025 11:31
Kehrt Max Kruse (links) nochmal in den Profi-Fußball zurück?
Kehrt Max Kruse (links) nochmal in den Profi-Fußball zurück?(Bild: AFP/CHRISTOF STACHE)

Kommt es zu einem spektakulären Comeback? Das hat Ex-DFB-Kicker Max Kruse nun zumindest angekündigt. Der 37-Jährige möchte eineinhalb Jahre nach seinem Karriereende nochmal einen Neustart in wärmeren Gefilden wagen. 

0 Kommentare

„Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte“, verrät Kruse in seinem Podcast „Flatterball“. Er und seine Frau Dilara hätten demnach den Plan, aus Deutschland auszuwandern und im Süden Europas einen Neustart zu wagen.

Lesen Sie auch:
Joachim Löw, Max Kruse
„Die Wahrheit ist …“
Ex-Teamchef Löw schießt scharf gegen Max Kruse!
25.02.2024
„Hat Spaß gemacht“
Ex-Nationalspieler schrottet seinen Rennwagen
10.05.2025

Erfolge und Skandale
Der Wunsch nach einer Rückkehr in den Profifußball kommt durchaus überraschend – immerhin hat der ehemalige Nationalstürmer, der etwa für Werder Bremen, Freiburg und Union Berlin tätig war, vor eineinhalb Jahren seinen Rücktritt verkündet. 

Kruse will seiner Karriere, die von vielen Höhen und Tiefen – und auch von so manchem Skandal – geprägt war, also noch ein Kapitel hinzufügen: „Mein Berater ist jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen“, gibt sich der Deutsche zuversichtlich. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Max Kruse
ZypernGriechenlandDeutschlandEuropa
DFB
ComebackKarriereende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.962 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
148.983 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
121.366 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1471 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1209 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Fußball International
Nach eineinhalb Jahren
Auftrag an Berater: Ex-DFB-Kicker plant Comeback!
Deutsche Bundesliga
Knalleffekt vor Auftakt-Hit zwischen Bayern und RB
Klartext nach Sieg
Oliver Glasner bestätigt Abgang und sendet Warnung
Krone Plus Logo
Hofmann in Debrecen
Ein Rapidler führt Ungarns „Wundertüte“ an
Auch Magath teilte aus
Kroos kritisiert Bayern: „Den hätte ich geholt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf