Auftrag an Berater: Ex-DFB-Kicker plant Comeback!

Kommt es zu einem spektakulären Comeback? Das hat Ex-DFB-Kicker Max Kruse nun zumindest angekündigt. Der 37-Jährige möchte eineinhalb Jahre nach seinem Karriereende nochmal einen Neustart in wärmeren Gefilden wagen.
„Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte“, verrät Kruse in seinem Podcast „Flatterball“. Er und seine Frau Dilara hätten demnach den Plan, aus Deutschland auszuwandern und im Süden Europas einen Neustart zu wagen.
Erfolge und Skandale
Der Wunsch nach einer Rückkehr in den Profifußball kommt durchaus überraschend – immerhin hat der ehemalige Nationalstürmer, der etwa für Werder Bremen, Freiburg und Union Berlin tätig war, vor eineinhalb Jahren seinen Rücktritt verkündet.
Kruse will seiner Karriere, die von vielen Höhen und Tiefen – und auch von so manchem Skandal – geprägt war, also noch ein Kapitel hinzufügen: „Mein Berater ist jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen“, gibt sich der Deutsche zuversichtlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.