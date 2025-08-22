Überfall auf Postfiliale: Polizei schnappt Täter

Auch für Überfall auf Bäckerei verantwortlich

In seiner Unterkunft wurden die Raubbeute, die Tatkleidung und die als Tatwaffe genutzte Schreckschusspistole gefunden. Zudem erhärtete sich im Zuge der Hausdurchsuchung der Verdacht, dass der 23-Jährige auch für den Überfall auf eine Bäckerei in Götzis am 26. Juli verantwortlich sein könnte.