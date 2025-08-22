Vorteilswelt
Fahndungserfolg

Überfall auf Postfiliale: Polizei schnappt Täter

Chronik
22.08.2025 11:28
Diese Postfiliale ist am Dienstag überfallen worden.
Diese Postfiliale ist am Dienstag überfallen worden.

Die Vorarlberger Polizei hat den Raubüberfall auf die Postfiliale in Götzis am vergangenen Dienstag geklärt. Als mutmaßlicher Täter nahm das Einsatzkommando Cobra bereits am Mittwochabend einen beschäftigungslosen 23-Jährigen fest. Der Mann ist geständig. 

Der 23-Jährige wurde nach umfangreichen Ermittlungen und aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung als „dringend tatverdächtig“ ausgeforscht und folglich festgenommen. Beim Überfall am Dienstag hatte er eine Angestellte bedroht und war mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Überfall glücklicherweise niemand.

Auch für Überfall auf Bäckerei verantwortlich
In seiner Unterkunft wurden die Raubbeute, die Tatkleidung und die als Tatwaffe genutzte Schreckschusspistole gefunden. Zudem erhärtete sich im Zuge der Hausdurchsuchung der Verdacht, dass der 23-Jährige auch für den Überfall auf eine Bäckerei in Götzis am 26. Juli verantwortlich sein könnte.

Im Zuge der Vernehmungen räumte der Mann beide Taten ein und gab an, aus akuter Geldnot gehandelt zu haben. Aufgrund seiner Aussage wurde Freitagfrüh in Sulz ein 28-jähriger Komplize festgenommen – dieser soll ebenfalls am Überfall auf die Bäckerei beteiligt gewesen sein. 

Überfall auf Postfiliale: Polizei schnappt Täter
