Ex-Mastodon-Gitarrist Brent Hinds stirbt mit 51

Über sein Aus bei Mastodon zeigte sich Hinds zuletzt in Interviews verbittert. Zunächst war von einer einstimmigen Trennung von dem wichtigen kreativen Impulsgeber für die auch kommerziell erstaunlich erfolgreiche und Grammy-ausgezeichnete Band die Rede, die nicht vor komplexen Songstrukturen und ausufernden Kompositionen zurückschreckte, aber auch poppigere Elemente in ihre Musik einzubauen weiß.