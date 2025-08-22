Schlanker Staat statt Steuerlast

Wieder einmal machen die Politiker überraschte Gesichter, weil die Inflationsrate bei uns mit 3,6 Prozent so hoch ist. Aber Hand aufs Herz: Ganz so verblüffend ist das nicht. Die Fehler freilich liegen nicht im Jetzt, sondern in den letzten Jahren: Da wurden Milliarden an Förderungen unters Volk verteilt, da wurden Gehaltsrunden im öffentlichen Dienst mit zweistelligen Erhöhungen einfach durchgewunken und haben in vielen anderen Branchen Nachahmung gefunden, da hat man in der Energiekrise dilettiert, von den überfälligen Reformen im Staatshaushalt ganz zu schweigen (Pensionen, Bürokratie etc.).